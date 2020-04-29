稱太陽光可殺冠狀病毒 美政府公布新細節

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（法新社華盛頓28日電） 美國國土安全部研究紫外線輻射如何破壞新型冠狀病毒，引起眾人高度關注，科學家今天向法新社公開最新技術細節，稱他們的實驗精準地模擬了自然太陽光。

研究摘要上周在白宮提出；部分科學家呼籲在更全面的報告出爐前，必須謹慎看待這項研究。

總統川普上周在白宮簡報會中曾詢及光線是否能成為醫學療法，引發熱議。

美國國土安全部官員布萊恩（William Bryan）向媒體簡報時表示，照射太陽光時，氣溫維持在攝氏21到24度、濕度達到80%時，無孔光滑表面上的病毒量可在兩分鐘內減少一半。

他又說，室溫、濕度達20%的情況下，懸浮在空氣中的病毒量則會在1.5分鐘內降低一半。

上述引人注目的結果讓專家大感意外。

哥倫比亞大學醫學中心（Columbia University Medical Center）放射學研究中心（Center for Radiological Research）主任布瑞納（David Brenner ）向法新社表示，因為自然太陽光中的紫外線多數屬於UVA。UVA波長較長，會導致皮膚曬黑與老化，但一般未獲證明可破壞病毒。

另一方面，短波的UVC則善於讓動物與病毒細胞的基因物質變形，因此廣泛用於殺菌燈上，但地球大氣層有過濾機制，因此不會出現在陽光之中。

記者要求進一步解釋研究用的是哪種紫外線類型時，監督實驗的國土安全部科學家哈夫（Lloyd Hough）說：「研究用的光譜，模擬夏季第一天中午，在中緯度地點（比如大西洋中部、北緯40度的地方）海平面上會出現的那種自然太陽光。」

他說：「更具體地說，這種光接近國家大氣研究中心（NCAR）對流層效應紫外光與可見光（Tropospheric Ultraviolet and Visible）輻射模型預測6月2日中午在北緯40度海平面會出現的光線波長，大約在280到400 奈米之間。」

他所形容的光線，僅包含長波以及中長波紫外線，即UVA與UVB這兩種太陽光中可穿透大氣層的紫外線成分，而不是UVC。

這項實驗是在馬里蘭州的國家生物防衛分析與對策中心（National Biodefense Analysis and Countermeasures Center）進行，美國國土安全部發言人又說，是在不鏽鋼表面的模擬唾液飛沫上進行。

哥倫比亞大學醫學中心的布瑞納表示，國土安全部的研究結果與先前的研究不相符。

布瑞納本身也在研究另一個稱為「遠紫外線C」（Far-UVC）的光譜，遠紫外線C可在未穿透人類皮膚的情況下殺死微生物。

他說，美國食品暨藥物管理局（FDA）文獻里有一篇經過同儕審查的論文顯示，SARS-CoV-1病毒（也就是引發2003年SARS疫情的病毒）對UVA光沒有反應，但的確對UVC光有反應。

引起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病毒名為SARS-CoV-2。

布瑞納表示，可以合理假設，所有冠狀病毒對光線的反應方式大致相同，因此，國土安全部公布的結果「很牽強」。

但美國國土安全部發言人說，這項研究近期將交由同儕審查並公布在科學期刊。他說：「研究結果仍在接受嚴謹的科學審查，我們認為分享在測試中發現的最新趨勢資訊，是至關重要的。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP