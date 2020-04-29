美國副總統彭斯訪醫院 未依院方規定戴口罩

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（法新社華盛頓28日電） 美國副總統彭斯（Mike Pence）今天造訪梅約醫院（Mayo Clinic）時沒有配戴口罩，儘管院方事先提醒過他的團隊，彭斯還是沒有遵守醫院政策。

根據影片畫面，彭斯在醫院擁擠房間內會晤醫院職員與一名患者，但沒有配戴口罩。

梅約醫院政策表明：「為了確保您的安全，我們的規定之一是要求所有患者、訪客與員工在梅約醫院內戴着面罩或口罩，以防傳染2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）。」

設在明尼蘇達州的梅約醫院在聲明中說，院方先前「跟副總統辦公室說明過口罩政策」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）最近更新防疫建議，勸告民眾在商場與藥局等難以與他人保持適當距離的公共場所配戴布口罩。

這是因為有很大部分的感染患者據信是無癥狀，最近研究也顯示，在某些情況下患者可能會透過一般講話與呼吸感染他人。

然而，彭斯、總統川普與其他白宮高層官員還是刻意不去理會配戴口罩的建議，外界揣測這可能是協調過的決議，用以淡化危機嚴重性。

彭斯說，他沒有戴口罩，是因為疾管中心指導方針的建議是，戴口罩有助於防止感染患者散播病毒，但他沒有感染。

他說：「我沒有感染冠狀病毒，我想這是我前往醫院的大好機會，可以跟這些研究人員、優秀的醫護人員講講話，看着他們的眼睛跟他們道謝。」

© 2020 AFP