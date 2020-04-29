美海軍驅逐艦紀德號染疫 進聖地牙哥港口消毒

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（法新社華盛頓28日電） 驗出47起冠狀病毒病例的美國海軍驅逐艦「紀德號」（USS Kidd）今天駛進聖地牙哥港口進行清潔消毒，為美國第2艘執勤活動受到疫情影響的軍艦。

美國海軍表示，紀德號多達300名官兵僅不到一半完成采檢，有47名水兵對2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）呈陽性反應。

美國海軍說，其中兩名患者上周被緊急醫療疏散回美進行治療，另有15人「因持續出現癥狀」被轉送到醫療設備較佳的兩棲攻擊艦「梅金島號」（USS Makin Island）觀察病情。

紀德號上周爆出第一起病例時，正在加勒比海執行緝毒任務。當時醫護人員立即搭機登上紀德號進行采檢，紀德號隨後奉命返回南加州的聖地牙哥港口，以利官兵下船隔離，並讓船艦進行「策略深度清潔」。

美國第一艘染疫軍艦為核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）。羅斯福號目前停泊關島讓4800名官兵接受治療並替船艦進行消毒。

羅斯福號所有官兵都完成采檢，有969人對病毒呈陽性反應，1名水兵不治。

而美軍整體來說，五角大廈表示，共有6648名軍職、文職人員與家眷確診，27人病故。

© 2020 AFP