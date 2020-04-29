2囚染疫身亡人心惶惶 秘魯監獄暴動9死

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（法新社利馬28日電） 秘魯當局今天表示，首都利馬一座監獄有2名受刑人死於2019冠狀病毒疾病之後，監獄爆發暴動，造成9名囚犯死亡，數十獄警受傷。

利馬市卡斯楚．卡斯楚（Castro Castro）監獄這場暴動是在昨天爆發，當局在入夜後控制情勢。最初公布的死亡人數是3死，後來逐步上修到9死，許多死者顯然都是遭員警開槍射殺。

受刑人擔心感染2019冠狀病毒疾病發動暴動，他們焚燒床墊，並懸掛標語要求釋放。當局表示，暴動目的是要「集體逃獄」。

國家監獄機構（National Penitentiary Institute, INPE）聲明指出，除了9人喪命，另有60名獄警、5名員警和2名囚犯受傷。

加上周末期間染疫身亡的2名受刑人，秘魯擁擠的監獄系統迄今已有15人因感染2019冠狀病毒疾病病逝，超過600名受刑人感染。

卡斯楚．卡斯楚監獄這場事件，是最新一起因受刑人擔心疫情擴散引發的監獄暴動。

位於利馬北方的秘魯最大監獄魯里干佐 （Lurigancho）今天也爆發抗議行動，受刑人要求獄方提供防範2019冠狀病毒疾病措施，以免他們遭到感染。

一些囚犯高舉布條寫着：「我們快死了，別讓我們感染而死，我們需要藥。」

國家監獄機構一名發言人告訴法新社，抗議持續兩小時後，獄方和受刑人達成協議，抗議宣告落幕。

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）稍早宣布會特赦3000名對2019冠狀病毒疾病最沒抵抗力的受刑人，國家監獄機構指出，卡斯楚．卡斯楚監獄受刑人示威，就是要求納入特赦計畫。

卡斯楚．卡斯楚監獄官方容納量為1140人，但實際關押了5500人。

秘魯衛生部今天證實，國內2019冠狀病毒疾病確診超過3萬人，854人病逝。

© 2020 AFP