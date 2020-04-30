寶萊塢明星里希卡普爾病逝 享壽67歲

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（法新社孟買30日電） 縱橫印度寶萊塢（Bollywood）超過半世紀的印度明星里希卡普爾（Rishi Kapoor）與癌症長期搏鬥後今天病逝，享壽67歲。

里希卡普爾離世對印度電影產業與電影愛好者來說是個重大打擊。影迷們昨天才為了53歲印度明星伊凡卡漢（Irrfan Khan）辭世而不能自已。

里希卡普爾的家人透過聲明表示：「在與白血病搏鬥2年後，我們親愛的里希卡普爾今天安詳辭世。」

寶萊塢巨星阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）在推特（Twitter）致哀，寫下「我悲痛欲絕」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）也向里希卡普爾致敬，讚揚他「才華洋溢」。

里希卡普爾出生於1952年9月4日，1970年參演父親拉吉卡普爾（Raj Kapoor）自編自導自演的電影「我的名字是小醜」（My Name is Joker），開啟他的演員生涯，並憑這部電影奪下印度最佳童星獎。

在2018年確診罹癌後，他曾赴紐約治療，但希望很快能回到工作崗位上，重新翻拍2015年的好萊塢電影「高年級實習生」（The Intern）。

里希卡普爾的家人說：「但他本月被迫返院治療，醫院的醫生和醫療人員說，里希卡普爾直到最後一刻都還在逗他們笑。」

© 2020 AFP