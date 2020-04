封城後空污大減 歐洲4月死亡數少逾萬人

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴黎30日電) 一份研究指出,處於封城防疫措施下的歐洲國家,受益於石化燃料污染驟降,今年4月的死亡人數與去年同期相較少了1萬1000人。

用以遏止2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情擴散的措施讓歐洲經濟步履蹣跚,火力發電量下滑了近40%,石油消費下滑了1/3。在全球來看,石油消費也下滑1/3,各地的煤消費量下滑程度不一。

這項研究發現,燃燒石油、煤、瓦斯的有毒副產物二氧化氮(NO2)和細懸浮微粒(PM2.5),在空氣中的含量分別下滑37%與10%。

研究報告第一作者、能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)首席分析師糜偉(Lauri Myllyvirta)向法新社表示:「在全球其他許多地方,空污的影響相同或更大。」

以中國來說,在封城最嚴格的時候,二氧化氮與細懸浮微粒的含量下滑25%與40%,此一數據在疫情爆發地湖北省下滑得更多。

根據3月份的一篇研究,空污平均使全球人類的壽命短了近3年,實際上每年導致880萬人早逝。

在空污最嚴重的亞洲,中國平均減了4.1年的壽命,印度減了3.9年,巴基斯坦少了3.8年。歐洲的平均余命則少了8個月。

糜偉說:「我們的分析強調透過持續與可維持的方式迅速減少使用石化燃料,可以對公眾健康與生活品質有極大好處。」

© 2020 AFP