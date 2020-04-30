封城後空污大減 歐洲4月死亡數少逾萬人

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（法新社巴黎30日電） 一份研究指出，處於封城防疫措施下的歐洲國家，受益於石化燃料污染驟降，今年4月的死亡人數與去年同期相較少了1萬1000人。

用以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散的措施讓歐洲經濟步履蹣跚，火力發電量下滑了近40%，石油消費下滑了1/3。在全球來看，石油消費也下滑1/3，各地的煤消費量下滑程度不一。

這項研究發現，燃燒石油、煤、瓦斯的有毒副產物二氧化氮（NO2）和細懸浮微粒（PM2.5），在空氣中的含量分別下滑37%與10%。

研究報告第一作者、能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）首席分析師糜偉（Lauri Myllyvirta）向法新社表示：「在全球其他許多地方，空污的影響相同或更大。」

以中國來說，在封城最嚴格的時候，二氧化氮與細懸浮微粒的含量下滑25%與40%，此一數據在疫情爆發地湖北省下滑得更多。

根據3月份的一篇研究，空污平均使全球人類的壽命短了近3年，實際上每年導致880萬人早逝。

在空污最嚴重的亞洲，中國平均減了4.1年的壽命，印度減了3.9年，巴基斯坦少了3.8年。歐洲的平均余命則少了8個月。

糜偉說：「我們的分析強調透過持續與可維持的方式迅速減少使用石化燃料，可以對公眾健康與生活品質有極大好處。」

© 2020 AFP