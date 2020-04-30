川普：下周起全國趴趴走 期待瘋狂造勢大會

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（法新社華盛頓29日電） 美國總統川普今天表示，他下周將開始恢復飛往全國各地，並期待能儘快舉行「瘋狂」的競選造勢大會。

川普在白宮對記者說，他「下周將前往亞利桑那州，並充滿期待」。

這將會是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得全美許多地區進入封鎖狀態後，川普的首趟橫越全國之旅。

他還表示，他「很快」將造訪11月總統大選關鍵搖擺州之一的俄亥俄州。

不過川普解釋，亞利桑那州行程聚焦在經濟恢復工作方面，而非造勢，因為現在在場館裡舉行擁擠的活動「還太早了」。

不過這位共和黨籍總統也表明，他想要儘快恢復過往頻繁熱絡的造勢活動。川普面對民主黨籍挑戰者拜登（Joe Biden）的連任之戰選情緊迫，且深受支持率慘澹困擾。

他表示：「希望我們在不久的將來能有一些規模龐大的造勢大會，人們能坐在一起。」

「我希望我們能恢復舉行一些老派的、人人都能瘋狂參與的那種2萬5000人集會，因為他們熱愛我們的國家。」

川普會見產業大老時傳達樂觀訊息，堅稱美國經濟將從為遏止疫情擴散的封鎖行動所付出的驚人代價中迅速回彈。

雖然部分專家警告，疫苗研發出來前必須維持普遍的社交距離規範，川普仍預言疫情威脅將逐漸自行退去，還說美國已準備好消滅任何「餘燼」。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP