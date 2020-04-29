新冠肺炎患者使用瑞德西韋 復原速度快31%

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（法新社華盛頓29日電） 今天公布的一項大型臨床試驗結果顯示，新冠肺炎病患使用實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」，復原速度比用安慰劑的患者快約30%。美國傳染病專家佛奇讚賞這種藥物有明確好處。

儘管瑞德西韋（remdesivir）尚未被徹底當成治療藥物，這仍是第一次有結果顯示，有藥物可以改善新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病情。新冠肺炎至今已奪走全世界逾20萬人性命，並導致全球經濟停擺。

監督試驗的美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）發布聲明指出，病患使用這種由吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc）製造的藥物，恢復速度比接受安慰劑的患者快31%。

聲明提到：「明確地說，患者用瑞德西韋治療，恢復的中位數時間為11天；接受安慰劑的患者則為15天。」

領導美國國家過敏與傳染病研究院的佛奇（Anthony Fauci）在白宮告訴記者：「這項數據顯示，瑞德西韋在減少復原時間上，具有明確、顯着、正面效果。」

佛奇還說：「儘管改善31%看起來不像100%那樣吸引人，這仍是一次非常重要的概念驗證，因為它證明有藥物可以擋住這種病毒。」

研究結果也顯示，使用瑞德西韋的病患死亡率較低，但差異很小。瑞德西韋組的死亡率為8.0%，安慰劑組則為11.6%。

這項試驗自2月21日展開，共有美國、歐洲、亞洲68地的1063人參與。

© 2020 AFP