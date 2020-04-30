瑞德西韋抗疫試驗報佳音 亞股漲聲響起

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（法新社香港30日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患使用實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」的試驗結果正面，消息傳來，投資人開始看見抗疫之路接近盡頭的曙光，帶動亞洲股市今天續揚多收紅。

美國流行病學家佛奇（Anthony Fauci）表示，生物制藥商吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences）開發的實驗性抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）「在減少復原時間上，具有明確、顯着且正面的效果」。

這番言論引發市場樂觀預期，各國可以更快解除防疫封鎖措施，讓民眾復工以重啟受重創的經濟。部分國家已鬆綁防疫措施。

這項消息也讓投資人忽略部分利空，包含有數據顯示，美國首季經濟萎縮4.8%，為10年以來最糟表現。此外，聯邦準備理事會（Fed）警告，美國4月至6月經濟可能進一步衰退。

但聯準會承諾維持基準利率逼近於零，直到經濟度過危機且準備恢復成長。這項消息提供股市部分上漲動力。

華爾街股市和歐洲股市主要指數都飆漲至少2%，亞股今天延續歐美股市漲勢多收紅。由於疫情出現趨緩跡象，亞股本周漲勢強勁。

東京股市日經225指數終場大漲2.14%，收20193.69點。雪梨股市收漲2.39%。新加坡上揚1.92%。台北股市上漲2.04%。

上海股市綜合指數終場上漲1.33%，收2860.08點。雅加達股市大漲3.26%。曼谷股市上漲1.48%。但威靈頓股市下挫1.26%。香港和首爾股市逢假期休市。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP