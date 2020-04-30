用雙腳為醫護募款 全英為他慶百歲大壽

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（法新社倫敦30日電） 英國二戰老兵摩爾在自家後花園走100遍，致力幫醫護人員募款，此舉激勵全國人民。摩爾今天歡慶百歲大壽，英國空軍特地安排戰機飛越摩爾住家上空，還有14萬人捎來生日賀卡。

為幫助正在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的英國國家醫療保健服務（NHS）人員及志工募款，摩爾（Tom Moore）發起挑戰，要於100歲大壽前，在自家後花園走100遍，至今他已募得超過3000萬英鎊（約台幣11億元）。

摩爾努力不懈且為人謙遜，如今已成為英國指標性人物。他今天迎來百歲生日，許多人捎來生日賀卡，英國王儲查爾斯（Prince Charles）、首相強生（Boris Johnson）和英格蘭足球隊隊長凱恩（Harry Kane）等名人，也向摩爾致上生日祝福。

來自世界各地的生日賀卡塞爆摩爾孫子本吉（Benjie）學校的大禮堂，還有數千名孩童寄給摩爾親繪的圖畫作品。

最近才染疫康復的強生錄製影片向摩爾說：「你的英勇努力振奮了全國人心…你創建了一個管道，讓數百萬人能衷心向正從事最令人震驚工作的NHS人員道謝。」

英國皇家空軍（Royal Air Force）今天上午安排一架噴火戰鬥機（Spitfire）和一架颶風戰鬥機（Hurricane），飛越摩爾位於倫敦北方貝德福郡（Bedfordshire）的住家上空，向摩爾致敬。

另外，英國陸軍宣布，經女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）禦准授予摩爾榮譽上校頭銜，並稱摩爾為「鼓舞數代人的榜樣」。

摩爾感謝所有祝賀他的人，他說：「我從未料想到我的人生會發生像這樣的事。」

© 2020 AFP