疫情衝擊 3月世界航空運輸量衰退過半

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（法新社巴黎29日電） 國際航空運輸協會今天表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）引髮禁飛令影響，3月分世界航空運輸量較去年同期大幅下滑52.9%。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association ,IATA）表示，總客運收益公里數下降52.9%「是近期史上最大跌幅，反映出政府採取減緩疫情傳播措施造成的影響」。

國際航空運輸協會成員有將近290家航空公司，大多數成員都受到航空旅行需求暴跌的嚴重衝擊。這是因為各國政府致力抑制疫情擴散，全球大部分地區都處於封鎖狀態。

這些航空公司總共佔全球航空運輸量的82%。

美國航空業巨擘波音公司（Boeing）和英國航空公司（British Airways ）本周引人矚目宣布，在客運量下降到2006年以來最低水平後，預定將分別裁減數以千計員工。

國際航空運輸協會理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）說：「對航空業來說，3月是災難性的一個月」。

迪朱尼艾克說：「航空公司逐漸感受到與疫情有關的關閉邊界和限制移動所產生的影響，包括國內市場在內。」

他表示：「（飛航）需求和2006年相同，但我們的機隊和員工數是2006年的兩倍。」

他說：「更糟的是，我們知道，4月的情勢更加惡化，多數跡象指向經濟復蘇緩慢。」

由於中國面臨最嚴重疫情爆發，2月分世界航空運輸量較去年同期下跌10.3%。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP