美軍艦經中國主權聲索南海海域 維護航行自由

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓29日電） 美國海軍今天指出，所屬一艘導向飛彈驅逐艦航行通過南海西沙群島（Paracel Islands）附近水域，挑戰中國對此區域的主權聲索。

法新社報導，美軍導向飛彈驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry）昨天執行所謂的「自由航行行動」（Freedom of Navigation Operation），此前一周，北京將西沙群島指定為官方行政區，加強對此區域聲索力道。

美國海軍聲明指出，美國尋求維護「在國際法認可下對這片海域的權利、自由及合法使用」。

聲明指出：「在南海非法及全面的海事聲索，已對這片海域構成前所未見的威脅，包括航行和飛越領空自由，以及所有船隻無害通過（innocent passage）的權利。」

此舉正值美中因新型冠狀病毒流行病緊張升溫之際，華府指控北京在去年12月和今年1月武漢市剛爆發疫情時，隱匿並淡化處理。

美國拒絕中國對南海大片區域的主權聲索，對此海域的聲索方還包括了台灣和越南。

這個區域據信含有極具價值的油氣蘊藏。

在中國人民解放軍官網上，解放軍表示已動員海空裝備，以追蹤並警告美國船艦離開「中國領海」。

解放軍指控美國的「挑釁行為」，表示此舉「嚴重違反國際法及中國的主權與安全利益」。

解放軍還稱，美國的行為「也與國際社會目前聯手對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的努力不相容」。

中國上周企圖加強主權聲索，宣稱西沙群島，鄰近的南沙群島（Spratly Islands）、中沙群島（Macclesfield Bank）及周遭海域，將受中國於2012年在永興島（Woody Island）建立三沙市的2個新行政區管理。

此外，中國也公布南海上80個島嶼和其他地理特徵的正式中國名稱，這些包括暗礁、海底山，淺灘、海嶺等，其中55處在海面以下。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP