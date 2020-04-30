馬丁貝克探案作者 瑞典小說家荷瓦兒84歲逝世

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（法新社斯德哥爾摩29日電） 瑞典出版商Piratforlaget今天表示，北歐黑色犯罪小說（Nordic Noir）先驅荷瓦兒（Maj Sjowall）久病逝世，享壽84歲。

荷瓦兒與搭檔兼伴侶法勒（Per Wahloo）合寫以警探馬丁・貝克（Martin Beck）為主角的一系列刑偵小說而廣為人知。

出版商Piratforlaget負責人史卡普（Ann-Marie Skarp）告訴法新社，荷瓦兒「今天在久病後逝世」。

荷瓦兒與法勒合力撰寫一套10冊的小說，故事圍繞在陰沉且毫無英雄氣質的中年警探馬丁・貝克、以及他在斯德哥爾摩的國家兇殺案調查局偵查隊身上。法勒於1975年過世，享年48歲。

小說系列中的「羅絲安娜」（Roseanna）、「大笑的警察」（The Laughing Policeman）、「壞胚子」（The Abominable Man）情節緊湊，融入寫實細節，描繪警察工作的沉悶及刻苦。

史卡普表示：「荷瓦兒與法勒的10冊馬丁・貝克小說…將成為經典，而且我敢說，所有撰寫犯罪小說的在世作家都受過啟發。」

根據瑞典通訊社（TT），馬丁・貝克系列小說有40種語言版本，也是數十部電影的靈感來源。

荷瓦兒於1935年9月25日誕生於斯德哥爾摩，她研讀新聞學及製圖，曾任瑞典雜誌及報紙的翻譯員、藝術指導及記者。

1961年，她在工作場合結識成功的政治記者法勒，兩人很快結為伴侶，育有兩子。

他們聯手推出馬丁・貝克系列小說，總在用完晚餐、把孩子哄上床後，彼此對坐，徹夜書寫，一人負責一章。

荷瓦兒於2009年接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時說：「我們在風格上花了很多工夫，我們想要找到一種風格，不是他個人的，也不是我個人的，而是對作品有利的風格。」

© 2020 AFP