以色列空襲敘利亞南部 攻擊數處軍事據點

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社大馬士革1日電） 敘利亞國營媒體敘利亞新聞社（SANA）今天報導，以色列直升機昨晚發射飛彈攻擊敘利亞南部好幾處據點。數日前，也發生類似的空襲行動，當時歸咎於以色列所為。

敘利亞內戰從2011年開打至今，以色列在敘利亞境內發動數百起攻擊，鎖定敘利亞政府軍、敘國盟友伊朗軍隊和真主黨（Hezbollah）戰士。伊朗和真主黨都是以色列的敵人。

敘利亞新聞社報導：「以色列的直升機從戈蘭高地佔領區領空發射數枚飛彈，攻擊（敘利亞）南部地區好幾個據點。」

報導指稱，「只有設備損失」。報導中並未具體說明攻擊的目標是什麼。

總部在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）證實確有飛彈攻擊，目標鎖定伊朗軍隊和親伊朗民兵的軍事據點。

敘利亞新聞社報導，4月27日黎明前，敘利亞首都大馬士革附近民宅遭「數枚飛彈擊中」，造成3名平民死亡，並歸咎於以色列所為。

以色列鮮少證實在敘利亞的行動，但表示伊朗出兵力挺敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）是個威脅，將會繼續發動攻擊。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP