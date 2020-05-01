俄總理染疫暫卸職務 由第一副總理暫代

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（法新社莫斯科30日電） 俄羅斯總理米舒斯京今天告訴總統蒲亭，他感染新型冠狀病毒疾病確診，將暫時卸下職務，由第一副總理貝洛索夫接替。

路透社報導，54歲的米舒斯京（Mikhail Mishustin）建議，在他隔離期間，由貝洛索夫（Andrei Belousov）代理總理職務。

蒲亭（Vladimir Putin）在視訊會議中聽到這項消息後簽字，希望米舒斯京儘快恢復健康，並表示同意這項暫代職務的建議。

米舒斯京是俄羅斯因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重要協調人之一，也是首名公開表示染疫的俄羅斯高層官員。他在俄羅斯通報確診病例破10萬的數個小時後，宣布了這項消息。

今年1月獲蒲亭任命為總理的米舒斯京說：「我發現之前做過的冠狀病毒檢測結果呈陽性反應。」「我必須自我隔離，聽從醫生指示。須顧及我同僚的安全。」

他表示，儘管進行自我隔離，將透過電話和視訊會議與政府官員和蒲亭保持聯繫。

米舒斯京發言人貝里亞科夫（Boris Belyakov）指出，米舒斯京將待在醫院由醫生監護隔離，但未說明醫院所在何處。

截至目前，俄羅斯通報10萬6498起2019冠狀病毒疾病確診病例，1073人因而死亡。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP