皇後合唱團改歌：你們是冠軍 向醫護人員致意

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（法新社倫敦1日電） 英國傳奇樂團皇後合唱團（Queen）今天改編名曲「我們是冠軍」（We Are The Champions）釋出新版，為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫前線的醫護人員募款打氣。

這首單曲把歌名改成「你們是冠軍」（You Are The Champions），並在影片中放上全球醫護人員的工作畫面及疫情限制措施的情景。

皇後合唱團元老級成員吉他手布萊恩梅（Brian May）和鼓手羅傑泰勒（Roger Taylor）各自在倫敦住家房間內，錄製線上演奏片段。羅傑泰勒的醫師女兒也現身單曲影片。

選秀節目「美國偶像」（American Idol）出身、跟着皇後合唱團巡迴演出的歌手亞當藍伯特（Adam Lambert）則在洛杉磯透過視訊獻聲。

募集到的捐款將資助世界衛生組織（WHO）的COVID-19團結救助基金（COVID-19 Solidarity Response Fund）。

布萊恩梅在聲明中表示：「如同在兩次世界大戰捍衛我們的父母、祖父母、曾祖父母，這些戰疫前線的勇士是我們的冠軍。」

「包括醫師、護理師、清潔工、搬運工、駕駛、茶水助理，以及所有每天默默冒着生命危險，只為拯救我們親屬生命的人，大家都是冠軍！」

© 2020 AFP