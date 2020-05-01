美前國安顧問涉通俄傳將免罪 川普趁機批FBI

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（法新社華盛頓30日電） 美國總統川普今天表示，在「通俄門」一案中承認說謊的前白宮國家安全顧問佛林將獲華盛頓法院宣告無罪；川普還稱聯邦調查局（FBI）探員在此案中的表現像是「下流的條子」。

2017年，佛林（Michael Flynn）承認他在與俄羅斯接觸一事上說謊而認罪。

川普說，此案有新的文件浮現出來，內容顯示佛林遭受不當待遇，法院正權衡判決，應該會宣告他無罪。

川普表示：「他的免罪程序正在進行。如果你看看昨天的文件，那完全可以免罪。」

他還說：「有骯髒、下流的條子在聯邦調查局高層。」

「現在我們得看看會發生什麼事，但沒人遭受過佛林將軍那樣的待遇。」

聯邦調查局探員調查佛林在川普於2016年11月當選後到2017年1月20日就職前的數周間，與時任俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）之間的聯繫，佛林承認未向探員吐實而認罪。

聯邦調查局當時正在調查俄羅斯試圖左右美國總統選舉、替川普助選的大陰謀，美國情報單位認為此舉有俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的許可。

2017年1月24日，聯邦調查局探員訪談已被任命為白宮國安顧問的佛林，之後佛林坦承在與季瑟雅克談話一事上說謊。

佛林隨後也因未向副總統彭斯（Mike Pence）在他與俄方聯繫的問題上說實話而被免職。

「通俄門」案後來交到時任特別檢察官穆勒（Robert Mueller）手上，佛林於2017年12月與檢方達成認罪協議，躲過多項可能的指控，包括非法替土耳其遊說。

他承認說謊一項罪行，願意配合穆勒調查川普競選團隊是否與俄羅斯串通。

但是，61歲的佛林去年換了新的律師團，不再配合調查，今年一月14日改稱自己無罪。兩周後，他的律師提出請求駁回全案，呈上新的文件，指稱在追查及起訴佛林的過程中有「粗暴的政府不當行為」。

今天公開的文件包括一份不知姓名的聯邦調查局高官所寫的筆記，內容是制定策略，引導探員應如何處理2017年與佛林的訪談。

筆記內容寫道：「我們的目標是什麼？真相/招認，還是讓他說謊，好讓我們起訴他或讓他被開除？」

執法專家說，這是聯邦調查局探員訊問嫌疑人的正常選項，尤其是當嫌疑人罪證明顯的時候。

但佛林的律師及支持者認為，這坐實了聯邦調查局設計讓佛林上當。

© 2020 AFP