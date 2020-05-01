美示威者持槍進入州議會 抗議居家令

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（法新社美國密西根州蘭辛30日電） 美國抗議民眾今天進入密西根州議會大廈，要求民主黨籍的州長解除新型冠狀病毒防疫的限制令，由於有部分抗議者攜帶槍枝，據報導一些議員穿上防彈背心保護自己。

數十名沒有戴口罩的抗議者聚集在密西根州議會大廈大廳，要求進入議事廳，戴着口罩的州警將他們阻擋在外。

民主黨籍參議員波列漢基（Dayna Polehanki）在推特上傳照片，可看到4名男子中至少1人攜帶武器。波列漢基發文說：「就在我頭頂上，拿着來福槍的男子朝我們吼叫。」

她還說：「有一些同事有防彈背心，已經穿上。今天我對議會警衛官充滿萬分感激。」

議會大廈外可看到更多民眾拿着抗議標語，並將州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）比擬為希特勒。根據當地媒體報導，昨天密西根州法院裁定，惠特梅爾3月24日發布的居家令沒有侵犯居民受憲法保障的權利。

這個稱作美國愛國者集會（American Patriot Rally）的抗議行動，是由密西根自由聯盟所發起（Michigan United for Liberty）。

密西根自由聯盟在私人臉書（Facebook）頁面上表示：「我們不同意也不允許我們不可剝奪的權利，以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情等任何理由受到限制或剝奪。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP