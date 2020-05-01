WTO上訴機構停擺 歐盟與中國等啟動臨時機制

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（法新社日內瓦30日電） 世界貿易組織（WTO）上訴機制因美國的杯葛而癱瘓，歐洲聯盟、中國與另18個國家與地區今天推出臨時機制，讓貿易爭端仍有仲裁與上訴空間。

參與推動臨時機制的各方今天正式通知WTO，臨時上訴機制已上路。歐盟執委會（European Commission）在聲明中說「WTO爭端臨時上訴安排」開始生效。

瑞士政府也發表聲明說，多方臨時上訴仲裁安排（Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement,MPIA）的機制目的在「降低目前WTO上訴機構所處狀態而引發的不確定性」。

WTO爭端解決小組被稱為WTO最高法院，但在美國多年杯葛下，於去年12月停止運作。

華府指控WTO爭端解決小組嚴重越權，阻擋新法官任命，加上又有兩位法官強制退休，爭端解決小組沒有達到審理上訴所需的最低3位法官門檻。

WTO上訴機構於去年12月11日停擺前，加拿大與歐盟去年7月達成雙邊協議，將設置臨時上訴小組，審理布魯塞爾與渥太華間可能出現的爭端，之後也有許多其他國家加入。

除了歐盟、加拿大與中國之外，後來加入參與的國家地區還有澳洲、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉、香港、冰島、墨西哥、紐西蘭、挪威、巴基斯坦、新加坡、瑞士、烏克蘭與烏拉圭。

這些國家地區聲稱，新的臨時上訴機制是設置來維護國際貿易法中所明定、政府有權對任何爭端提出上訴的原則。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP