封城即將解除 義總理為紓困金太晚發放道歉

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（法新社羅馬1日電） 義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天為國民陷入經濟困境道歉，他並承諾一旦封城措施解除，就將迎來更光明的未來。

義大利將於4日開始解除封城措施，屆時可觀察持續兩個月的封城是否足以避免新一波感染潮。

義大利的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情到目前累計2萬8236人病死，全球僅次於美國，但每天的新增確診數量已降回到3月初的水準。

義大利這次封城歷時相當長，意味經濟萎縮幅度也高於歐元區平均。現在義大利國內半數勞動人口仰賴政府援助，「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）今天刊出的民調更顯示，半數受訪者擔心飯碗不保。

孔蒂坦言，政府援助受困家庭與企業的500億歐元紓困金太晚發放。

他在臉書寫道：「款項有些延誤，接下來也還會延誤。我代表政府致歉，並向各位保證我們會繼續催促發款，儘可能快速地完成發放。」

義大利政府預期今年經濟會萎縮約8%，略低於國際貨幣基金（IMF）預測的9.1%。

但孔蒂昨天警告，如果疫情之後又復燃，經濟萎縮幅度可能來到10%甚至超過，屆時將得實施更進一步的封堵措施。

© 2020 AFP