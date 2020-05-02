川普稱病毒來自武漢實驗室 WHO重申：源於自然

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（法新社日內瓦1日電） 美國總統川普宣稱看過2019冠狀病毒疾病病毒來自中國實驗室的證據，但世界衛生組織（WHO）今天重申，這種病毒源於自然。

2019冠狀病毒疾病疫情去年底在中國武漢一處野味市場爆發，科學家認為是由動物傳染給人。

川普在線上記者會宣稱看到證據，顯示疫情其實源於武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology），但不願說明細節。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）被問到川普上述說法時，強調世衛多次聆聽研究病毒序列的科學家意見。

萊恩重申世衛先前立場指出：「我們肯定這個病毒源於自然。」

2019冠狀病毒疾病迄今奪走全球超過23萬條人命，世衛稍早表示，希望獲邀參與中國對病毒動物來源的調查。

萊恩說：「確定這種病毒的天然宿主才是重點。」他強調，必須了解「動物－人類的物種藩籬是如何被打破的」。

「之所以要了解那點，是因為如此一來，我們就能讓必要的預防和公衛措施就定位，避免那在某個地方再次發生。」

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則是繼續反駁各界對世衛的批評，尤其是來自川普的批評。川普指控世衛淡化疫情威脅並對中國卑躬屈膝之後，暫停對這個聯合國機構的金援。

© 2020 AFP