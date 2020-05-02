拜登陷性侵醜聞 川普建議他挺身而出對抗不實指控

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（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普曾遭多名女性指控性侵，他今天以過來人身分，建議可望成為民主黨總統候選人的拜登挺身「對抗」不實指控。

拜登（Joe Biden）今天稍早打破沉默，談到30年前性侵助理爭議。他在微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問中說，這「確實」是不實指控。川普之後首度公開給予拜登上述建議。

他在訪問中告訴右翼電台主持人邦奇諾（Dan Bongino）：「我會對拜登說，挺身去對抗吧。你也知道，難免會碰上那種事。」

「這是他的問題，但是我會站出來否認。如果指控不實就要否認。」

川普還說：「我一直是這類胡說八道的不實指控受害者。」

路透社報導，來自加州的李德（Tara Reade）於1992年12月到1993年8月在拜登的聯邦參議員辦公室擔任助理。李德在媒體訪談中指控，拜登於1993年某天，把她逼到牆邊，手伸到她裙下，用手指侵犯她，當時她29歲。

拜登今天稍早堅決否認性侵。拜登說：「若真有此事，我不知道為何過了27年才爆出這一切。」法新社報導，美國將於11月舉行總統大選，多數民調顯示，拜登支持度領先川普。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP