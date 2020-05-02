疫情奪全球逾23萬命 確診超過335萬起

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（法新社巴黎2日綜合外電報導）法新社彙整官方數據顯示，自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）去年12月在中國出現以來，截至格林威治時間今天11時（台北時間今晚7時），全球累計染疫病故人數至少達23萬8810人。

根據195個國家與地區的通報，總計全球確診病例數超過335萬4100起，其中至少有101萬4700人已被認定康復。

美國累計死亡數居全球之冠，在總計110萬4161起確診病例中，有6萬5068人病故；另有至少16萬4015人宣告康復。

義大利染疫死亡人數僅次於美國，共有20萬7428人確診，其中2萬8236人死亡；隨後是英國，共有17萬7454人確診，2萬7510人死亡；西班牙共21萬6582人確診，2萬5100人死亡；法國16萬7346起確診，2萬4594人死亡。

以染病死亡占人口比例而言，比利時排名第一，每10萬人有66人病亡；其次分別是西班牙，每10萬人有53人病亡；義大利每10萬人有47人病亡；英國為41人；法國38人。

中國（不包括港、澳）至今宣布有8萬2875人確診，4633人病亡，7萬7642人康復。

歐洲確診總數為150萬8719起，其中有14萬598人死亡；美國與加拿大合計確診數為115萬8941起，死亡數為6萬8530人；拉丁美洲與加勒比確診合計23萬1039起，1萬2197人病亡。

亞洲確診總數為22萬9242起，死亡總數為8820人；中東累計確診17萬7521起，死亡為6857人；非洲累計4萬544人確診，其中1688人死亡；大洋洲累計8102人確診，120人死亡。

伊朗今天通報新增802起確診病例，並稱這個新增病例數「明顯下滑」，為3月10日以來最低。

伊朗自2月中旬通報最初病例以來，迄今已有9萬6448人確診。過去24小時以來，新增65人死亡，累計死亡人數達6156人。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）

© 2020 AFP