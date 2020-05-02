疫情連累經濟 美國紐約市租屋族繳不出房租

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（法新社紐約1日電） 數天前，到了應繳房租的日子，大樓管理員敲了芮里在布魯克林區的公寓大門，要他繳交上個月房租。但就像紐約市其他成千上萬無殼蝸牛一樣，芮里今天展開示威要求取消房租。

美國失業率因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的相關防疫封鎖措施而飆升，同時全國多數民眾正困守在家中。

25歲的芮里（Sean Reilly）和其他租屋族在他們居住的皇冠高地（Crown Heights）社區無電梯公寓大樓拉開寫有訴求布條之際，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）在州府阿爾巴尼（Albany）的官邸被抗議社交距離措施的民眾車輛包圍。

美國是全球2019冠狀病毒疾病疫情最嚴重的國家，感染人數及死亡人數都是最多，目前累計有超過100萬人確診、6萬多人病故。

要求取消房租的類似示威行動全美各地都有，也正好在5月1日勞動節這天發起。一般認為，這是紐約自1930年代以來最大規模的租屋族聯合示威行動，當年抗議即是針對房租大幅調漲的問題。

根據居住權倡議團體「全民居住正義」（Housing Justice for All）初步估算，在紐約這個疫情重災區，估計分散在約100棟大樓的1萬2000名租屋族參與了今天的活動。

芮里是「美國民主社會主義者」（Democratic Socialists of America）成員，他說道：「講真的，跟房東說『我們繳不出房租』太可怕了。」

芮里和另外4名室友每月要繳3100美元（約新台幣9 萬2700元）的房租。芮里目前還有一份工作，他不願意說得太清楚，以免受到影響，但他說，很多同事都失業了，他擔心有天也會輪到自己。

芮里的24歲鄰居韓德森（Stephen Henderson）在電視電影產業獨立接案，現在案子全都沒了，他上周已經收到人生第一張失業救濟金支票。從美國實施防疫封鎖措施以來，申請失業救濟人數已超過3000萬人。

韓德森指出：「我們很多人都在想下個月要去哪裡籌錢吃飯，更別說付房租了。」

根據租屋網站RentCafe統計數據，紐約市860萬人口之中，有將近2/3是租屋族。紐約市租屋市場的平均行情顯示，兩間卧房公寓的每月租金價格區間，從皇後區（Queens）的2500美元到曼哈頓（Manhattan）的超過4000美元都有。

在布魯克林區經營事業的房東兼仲介齊默曼（Kalman Zimmerman）告訴法新社，對房產管理人來說，「免除（房租）很困難」，因為他們也努力要支付財產稅及抵押貸款。

他還說：「如果政府也讓房東暫停繳稅和抵押還款的話，我完全贊成凍結房租。」

© 2020 AFP