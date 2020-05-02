白宮發言人承諾：永不說謊

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（法新社華盛頓1日電） 美國白宮新任發言人麥肯內尼今天在白宮記者室首度亮相，積極談吐似乎為政府與媒體關係帶來新氣象，除了為新型冠狀病毒患者祈福外，她也承諾永遠不會說謊。

以往白宮新聞簡報室時常上演一場腥風血雨，媒體與總統川普處於徹底的敵對關係，不按牌理出牌的川普充當自己的發言人，無止盡地羞辱媒體從業人員。

川普上任後，政府與媒體關係陷入泥淖，時任白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）稱川普吸引「史上最多觀眾見證的總統就職典禮」，被外界當作笑柄。接任的兩位前發言人也未能讓情況好轉。

因此，走馬上任的麥肯內尼（Kayleigh McEnany）一站上發言台，便立刻成為媒體關注焦點。她告訴記者：「我永遠不會對你們說謊，我向你們保證。」

川普幕僚認為總統自己可以直接接觸媒體，這是過去從未有過的現象，因此他們認為白宮發言人的簡報會並不重要。

的確如此，川普在接受對自己友好的媒體採訪上，以及與記者的臨時會談次數之多皆創下紀錄。

不過這類型的「記者會」通常相當混亂，例如川普經常站在自己準備升空的直升機旁受訪，環境吵雜，還和新聞記者爆發唇槍舌戰。

諷刺的是，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行反而為今年的白宮新聞簡報室注入新活力，上星期之前，川普和高階官員都會召開疫情記者會。不過，川普帶有高度政治意圖的表現引起美國民眾反感，讓這股「活水」暫停流動。

© 2020 AFP