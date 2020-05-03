全球地標向抗疫人員致敬 艾菲爾鐵塔亮白燈壓軸

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（法新社巴黎2日電） 由紐約帝國大廈（Empire State Building）發起的向抗疫工作人員致敬活動#HeroesShineBright進入第9天壓軸，巴黎艾菲爾鐵塔今晚點亮，發出耀眼白光，把活動帶到最高潮。

艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）管理公司SETE表示，今晚8時（格林威治時間18時、台灣時間3日凌晨2時），艾菲爾鐵塔點亮，白色燈光在黑夜中閃閃發光，向「對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）堅持不懈的醫護工作人員」致敬。

法國民眾最近每天都會在晚間8時這個時間點，站在窗口或陽台，一起大聲為醫護人員鼓掌歡呼。

SETE表示，半個小時過後，巴黎市中心另一座地標「20世紀蒙巴納斯」（20th century Montparnasse Tower）摩天大樓的閃爍白光加速轉成紅光，「更強烈地相挺，如同跳動的心臟一般」。

為期9天的#HeroesShineBright活動發軔於紐約帝國大廈，從4月24日開始，帝國大廈每晚閃動不同顏色燈光向各個不同團體致敬，包括醫護人員、大眾運輸系統工作人員，以及警察或軍方人員。

世界其他地標也支持這項活動，包括荷蘭鹿特丹的「歐洲塔」（Euromast）、美國芝加哥360觀景台（360 Chicago ）、阿拉伯聯合大公國的世界第一高摩天大樓哈里發塔（Burj Khalifa）、加拿大國家電視塔（CN Tower）、中國澳門塔（Macau Tower）、韓國釜山塔（Busan Tower）、俄羅斯歐斯坦基諾電視塔（Ostankino TV）、愛沙尼亞塔林電視塔（Tallinn TV Tower）、斯洛伐克幽浮觀景台（OVNI Tower）。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

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