全球新冠肺炎死亡人數逾24.3萬 確診破340萬

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（法新社巴黎3日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至台北時間今天晚間7時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至24萬3637例，確診逾344萬1540例。

疫情已擴散至195個國家及地區。全球逾344萬確診病例中，至少105萬5500人已康復。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

美國目前處於全球疫情中心，境內有6萬6385人不治，確診達113萬3069例。

義大利則是全球疫情第2嚴重國家，境內累計2萬8710人病故，確診達20萬9328例。

疫情重災國還包含英國（2萬8131死，18萬2260例確診）、西班牙（2萬5264死、21萬7466例確診）、法國（2萬4760死，16萬8396例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4633死和8萬2877例確診。

到目前為止，歐洲累計確診153萬5203例，14萬2611死；美國和加拿大累計確診118萬9649例，7萬18死；亞洲累計確診23萬7852例，9061死；中東累計確診18萬1730例，6929死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診24萬6851例，1萬3156死；非洲累計確診4萬2480例，1740死；大洋洲累計確診8125例，122死。（譯者：陳政一）

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