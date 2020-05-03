全球新冠肺炎逾24萬死 確診超過339萬例

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（法新社巴黎2日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間2日19時（台灣3日凌晨3時），全球至少24萬1682人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，確診逾339萬8390例。

疫情已擴散至195個國家及地區，但至少102萬3900人被視為已康復。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

過去24小時全球各地新增6167人染疫不治，新增確診感染9萬4645人。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計6萬5645人病故，確診達112萬1414例，至少16萬4015人已康復。

義大利是死亡人數僅次於美國的災情慘重國家，境內累計2萬8710人病故，確診達20萬9328例。

疫情重災國還包括英國（2萬8131死，18萬2260例確診）、西班牙（2萬5100死、21萬6582例確診）、法國（2萬4760死，16萬8396例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4633死和8萬2875例確診。

目前歐洲累計確診152萬1847例，14萬2223死；美國和加拿大累計確診117萬7994例，6萬9278死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診23萬4032例，1萬2533死；亞洲累計確診23萬3465例，8919死；中東地區累計確診18萬721例，6879死；非洲累計確診4萬2229例，1730死；大洋洲累計確診8102例，120死。

© 2020 AFP