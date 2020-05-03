沙烏地預告將祭嚴厲經濟措施 股市應聲重挫

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（法新社利雅德3日電） 沙烏地阿拉伯財政部長賈丹昨天表示，由於冠狀病毒疫情和油價大跌帶來雙重經濟衝擊，政府將採取「痛苦」措施因應。沙烏地股市今天應聲重挫近7%，波灣主要股市也大多跟跌。

賈丹（Mohammed al-Jadaan）昨晚接受國營阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）訪問時說，利雅德將採取「嚴厲措施」對抗經濟衝擊，「其中一些措施可能令人痛苦」。

沙烏地阿拉伯股市今天應聲下挫6.8%，阿拉伯聯合大公國的杜拜股市和阿布達比股市分別跟進挫低4.3%和2.3%，卡達股市也下跌0.7%。

賈丹受訪時還說，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯為填補龐大的預算赤字，政府今年可能將舉債近600億美元（約新台幣1兆8000億元）。

沙烏地阿拉伯獨立智庫賈德瓦投資公司（Jadwa Investment）4月30日預估，沙烏地今年預算赤字可能高達1120億美元（約新台幣3兆3600億元），將創史上最高紀錄。

國際貨幣基金（IMF）4月預測，沙烏地阿拉伯今年經濟將萎縮2.3%。倫敦智庫凱投宏觀公司（Capital Economics）更悲觀，預估萎縮幅度至少達5%。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP