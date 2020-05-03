美高梅提全套方案 爭取NBA賭城複賽

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（法新社洛杉磯2日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓美國職籃NBA賽季中斷，美媒報導，美高梅已送出提案，爭取聯盟在賭城複賽。

美國職籃NBA賽季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而中斷，內華達州一間旅館博弈業者據報爭取聯盟在賭城複賽，提出方案將他們位於拉斯維加斯的會議中心改為球場。

根據「紐約時報」（New York Times）報導，美高梅國際度假集團（MGM Resorts International）提出的計畫，讓球員、球員家屬，以及其他必要人員入住集團位在賭城大道（Las Vegas Strip）上的各飯店隔離區，並在同一棟設施進行訓練和比賽。

美高梅在拉斯維加斯擁有13個度假地產，根據他們的計畫，球員和轉播單位可在保護區內進出一般設施。

美高梅這項計畫提議把多個會議中心改造成24座球場，其中5座備有攝影機以供電視轉播，並安排球員下榻相連或附近的飯店。

將球員集中於一地打球的想法先前就有風聲。體育電視頻道ESPN日前報導，NBA在佛羅里達州奧蘭多尋找類似的隔離區，可能會是在有飯店、球場的私營迪士尼世界（Walt Disney World）園區。

自3月猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診2019冠狀病毒疾病後，NBA賽季停擺至今。聯盟不但沒有宣布複賽計畫，連相關時間表都沒有。

聯盟迄今僅同意讓球員本月8日起在球隊設施進行個人訓練，如果設施所在地的防疫法規允許這麼做的話，朝複賽邁向一小步。

法新社報導，媒體所報導的各項複賽計畫，沒有一個包含讓觀眾入場觀賽，且大多聚焦在打造單一集中地，也就是讓球員在同一地居住、打球，但前提是當地有足夠病毒檢測試劑替大眾進行篩檢，且NBA有足夠試劑檢測所有相關人員。

NBA還有最後一個月的例行賽和為期兩個月的季後賽。如果要複賽，須提供球員訓練營以及至少3星期的準備期。

© 2020 AFP