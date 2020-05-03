英實施封鎖令逾1個月 料本周宣布鬆綁計畫

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（法新社倫敦3日電） 英國政府自3月底實施嚴格防疫措施，預料本周將公布鬆綁全國封鎖令的計畫。目前跡象顯示，當局會採取分階段解封，以保持低感染率。

英國首相強生（Boris Johnson）先前表示英國已度過2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情高峰，將規畫鬆綁防疫措施的「路線圖」。

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）被問及政府解封計畫時說：「肯定不會是恢復正常。」內閣將於7日檢討封鎖令。

本周末有報社報導，英國小學可能在6月初重新開學；搭乘大眾交通工具通勤者可能得接受體溫檢測。

其他建議措施還包括搭機赴英者得接受隔離檢疫一段時間，夏普斯說這是「考量重點」。

他告訴英國廣播公司（BBC）電視台：「我現在正積極研究這項議題，如此一來，當我們控制住國內感染率時，我們不會再輸入（新病例）。」

英國3月23日下令所有非必要商家和服務業關門，並要求人民除非是出門買必需品和藥物，都應待在家裡，但一天可以出門運動一次。當局於4月16日延長實施這些措施。

這些限製作法已重創經濟，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）更警告，經濟可能面臨數世紀以來最嚴重的衰退。

但市調公司Opinium為「觀察家報」（Observer）所做的民調指出，人民普遍支持繼續這些限制令。認為現在是時候考慮重新開放學校、餐廳、酒館、體育場的受訪者，比例不到1/5。

根據最新數據，英國境內染疫不治人數累計來到2萬8131人，僅次於歐洲疫情最嚴重的義大利，但住院率和感染率低。

© 2020 AFP