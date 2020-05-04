今天餓死或明天病死 海地窮人兩難抉擇

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（法新社太子港3日電） 當海地首度傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情時，當局和人道專家都感到驚慌失措，擔心國內積弱不振的醫療體系不堪負荷，但疫情造成的經濟後果對海地窮人來說恐怕更為致命。

截至昨天為止，海地僅有8起2019冠狀病毒疾病死亡病例，疫情在當地屬於剛起步階段。海地是美洲地區最貧窮的國家。居家禁足和擴大社交距離對許多必須在非正式經濟中賺錢維生的人來說，都顯得遙不可及。

為遏止病毒擴散，海地政府宣布從11日起，全民在所有公共場所都必須強制配戴口罩。

撇開口罩不談，對許多海地人來說，主要問題依舊存在：是要今天餓死，還是明天病死？

首都太子港（Port-au-Prince）東郊山城貝松市（Petionville）商人們表達支持後者的立場，上街抗議政府限制一周3天商業活動的規範，當局指令形同虛設。

海地3月19日宣布疫情來襲後引發的消費者恐慌如今已漸平息，民眾考量手頭常吃緊，現在採買時更加謹慎。

�b物占海地窮人平均每日熱量攝取的2/3，不過主食稻米在部分市場的價格已比去年貴1倍以上。

海地通貨膨脹情形也從3月開始加速，與疫情相關的價格飆漲只會讓約1年半前開始的經濟衰退更加惡化。

總理朱特塞（Joseph Jouthe）在今年線上舉行的年度金融峰會上表示，隨着危機逼近，國內生產毛額（GDP）預料將下跌近4%。

在新型冠狀病毒疫情重創全球經濟以前，聯合國早已警告40%海地民眾今年將需要緊急人道援助。

預測指出，近300萬海地民眾3月開始面臨嚴重糧食不安全（severe food insecurity）情況。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP