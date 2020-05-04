全球新冠肺炎死亡人數逾24.7萬 確診破350萬

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（法新社巴黎4日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至台北時間今天晚間7時，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至24萬7503例，確診逾352萬1600例。

疫情已擴散至195個國家及地區。全球逾350萬確診病例中，至少107萬3568人已康復。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

美國目前處於全球疫情中心，境內有6萬7682人不治，確診達115萬8041例。

義大利則是全球疫情第2嚴重國家，境內累計2萬8884人病故，確診達21萬717例。

疫情重災國還包含英國（2萬8446死，18萬6599例確診）、西班牙（2萬5428死、21萬8011例確診）、法國（2萬4895死，16萬8693例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4633死和8萬2880例確診。

到目前為止，歐洲累計確診156萬2776例，14萬3981死；美國和加拿大累計確診121萬7515例，7萬1456死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診25萬7988例，1萬3877死；亞洲累計確診24萬4381例，9235死；中東累計確診18萬6403例，7025死；非洲累計確診4萬4391例，1806死；大洋洲累計確診8153，123死。（譯者：陳政一）

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