全球疫情逾24萬5000死 確診超過347萬例

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（法新社巴黎3日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日19時（台灣4日凌晨3時），全球至少24萬5576人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例超過347萬9220例。

目前疫情蔓延至195個國家及地區，至少有106萬3600人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計6萬7155人病故，累計確診數達到114萬8004例，至少17萬5382人康復。

義大利的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計2萬8884人病故，確診達21萬717例。

其他疫情重災區還包括英國（2萬8446死，18萬6599例確診）、西班牙（2萬5264死，21萬7466例確診）、法國（2萬4895死，16萬8693例確診）。

從區域來看，歐洲累計確診154萬6197例，14萬3535死；美國和加拿大累計確診120萬7361例，7萬908死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診24萬8359例，1萬3180死。

亞洲累計確診23萬9921例，9089死；中東地區累計確診18萬5142例，6951死；非洲累計確診4萬4122例，1791死；大洋洲累計確診8125例，122死。（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP