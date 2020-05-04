全球2019冠狀病毒疾病確診病例衝破350萬

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（法新社雪梨4日電） 統計數據顯示，全球2019冠狀病毒疾病確診人數今天突破350萬，死亡病例逼近25萬。不過，相較於上個月的高峰期，死亡率和新增確診病例如今都有所緩和。

最近幾天通報的新增確診病例大多集中在北美和歐洲國家，但疫情相對緩和的拉丁美洲、非洲和俄羅斯也出現升溫跡象。

根據政府官方資料彙整的數據顯示，全球過去24小時通報新增8萬4004例確診，累計超過350萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

世界衛生組織（WHO）說，相較之下，每年約有300萬至500萬例季節性流感引起的嚴重疾病。

儘管專家認為實際感染病例可能高於目前通報的數字，但疫情發展軌跡遠不及西班牙流感，西班牙流感1918年爆發時，估計有5億人受到感染。

中國武漢市去年12月爆發冠狀病毒疫情，今年1月10日傳出死亡首例後，2019冠狀病毒疾病相關死亡病例迄今來到24萬5992例。

過去一周，全球每日新增確診率落在2至3%，遠低於3月中的高峰期約13%，促使許多國家開始鬆綁重創商業和全球經濟的封鎖措施。

鬆綁限制措施的作法引發各界爭議，專家主張，最佳策略是確保不會出現「第2波」大規模疫情。

若干檢測能量不足且缺乏醫療設施的國家確診病例攀升，也令衛生官員感到憂心。

儘管單日新增確診數已從上周高峰的10萬4495例逐漸下滑，全球每天仍增加約8萬至9萬例確診。

© 2020 AFP