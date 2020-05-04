墨西哥病例總數推估恐逼近13萬

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（法新社墨西哥市4日電） 根據墨西哥政府採用的流行病疫情監測模型，墨西哥感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病例推估應增加5倍，總數來到近13萬例。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的追蹤統計數據，墨西哥官方通報確診病例為2萬3471起，死亡病例超過2154例。

但根據墨西哥政府2006年起採用的世界衛生組織（WHO）定點監視系統（Sentinel Surveillance），墨西哥感染病例估計恐多達12萬8033例。

定點監視系統的估計是基於一些挑選出來的可靠設施提供的數據，而不是根據有關死亡和住院治療的被動性通報資料，這些資料無法掌握到大多數的門診病例。

墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）今天在記者會上表示：「定點監視是有效的，因為它接受了並非所有輕症案件都登錄在案的現實。佯裝可以直接估量（這項疾病）將會陷入謬誤。」

衛生當局預估墨西哥感染病例將在5月6日達到高峰，但大墨西哥市地區的部分醫院已經滿載。

墨西哥當局3月宣布進入國家衛生緊急狀態，建議民眾保持社交距離，下令學校停課，以及暫停所有非必要的經濟活動。這些抗疫措施將持續到5月30日止。

© 2020 AFP