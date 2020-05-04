小布希籲抗疫要團結 川普反酸彈劾案中神隱

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（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普今天狠酸前總統小布希，小布希是透過影片呼籲各界，在2019冠狀病毒疾病肆虐下，要展現同情心和團結。川普則質疑在彈劾案期間，怎麼不見小布希展現團結力挺。

和川普同是共和黨人的小布希（George W. Bush）昨天透過小布希總統中心（George W. Bush Presidential Center）發布影片，將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機和2001年9月11日發生的「911恐怖攻擊事件」做類比。

小布希當年入主白宮數個月後，就發生蓋達組織（Al-Qaeda）主導的恐攻。

小布希在檔案影像的背景下說：「911事件後，我看見一個偉大的國家崛起，為勇者致敬，為悲傷者致哀，並肩負起無可避免的新責任。」

73歲的小布希表示，他確信「犧牲的精神」並未消失，並呼籲在美國努力消滅新型冠狀病毒之際展現團結。

小布希說：「讓我們謹記，在面對共同威脅時，我們的分歧有多渺小。追根究底，我們並非黨派的鬥爭者，我們都是人。」

小布希補充道，美國人應該「牢記同理心和單純的善良，是國家復原時重要且有力的工具。」

身為一個因缺乏同理心而經常遭受批評的人，川普可能覺得自己被針對了。

今天稍早，川普引用福斯新聞頻道（Fox News）節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）共同主持人的話，在推特（Twitter）上寫下：「喔！對了！我很感激前總統小布希的訊息，但在彈劾案期間，該呼籲將黨派放一邊的時候，他人在哪裡？」

川普接着又加上了他的心聲說：「在需要發聲相挺，對抗美國史上最大的騙局時，不見他人影。」

© 2020 AFP