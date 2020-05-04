川普揚言對中國祭關稅 亞股重挫

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（法新社香港4日電） 美國總統川普威脅對中國調高關稅，以懲罰中國應對疫情不力，重燃美中貿易戰疑慮，拖累美股重挫，亞洲股市今天也跟着大跌，其中香港股市收盤跌逾4%。

川普和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）聲稱，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源於中國湖北省武漢的一座實驗室，必須予以究責，引發市場疑慮，掩蓋了確診和死亡病例新增速度進一步減緩的正面消息。

川普揚言要對中國處理疫情不當祭出新關稅，且聲稱他看過病毒來自武漢實驗室的證據。

川普的警告引發市場憂心，美、中全球前兩大經濟體的貿易戰可能捲土重來。去年，美中貿易戰重創全球市場，12月雙方達成第一階段貿易協議才暫告一段落。

疫情危機不僅造成經濟低迷，也導致數百萬美國民眾失業，為了爭取今年11月連任，川普面臨棘手挑戰。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes ）說：「川普總統重新擂起貿易戰的戰鼓，升高重大波動性風險事件的機率，而且一切都指向貿易和關稅。」

港股恆生指數今天收盤重挫4.18%。首爾股市收跌2.68%，台北股市收挫2.47%，新加坡股市收跌2.31%，雅加達股市收低2.35%。

隨着澳洲和紐西蘭鬆綁抗疫封鎖措施，兩國股市也報以漲聲。雪梨股市收漲1.41%，威靈頓股市收高0.26% 。

日本東京和中國滬深股市今天適逢國定假日休市。

© 2020 AFP