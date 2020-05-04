悶到發瘋 義大利人終能出門散步探視親友

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（法新社羅馬4日電） 義大利爆發新冠肺炎疫情後，很快淪為歐洲重災區，隨後進入全球為期最長的全境封鎖，當局今天鬆綁防疫限制，在家悶到發瘋的義大利人，終於能在9周來首度出門散步或探視親友。

在這個經濟和情緒瀕臨崩潰的歐洲國家力圖重回正軌之際，400萬名建築工人和工廠作業員將回到工作崗位，其中約72%為男性。

設法熬過義大利這波最凄慘危機的餐廳也將恢復營業，提供外帶服務，不過酒吧和冰淇淋店等商家還得再等等。當局不鼓勵搭乘大眾運輸工具，進入室內公共場所必須戴口罩。

40歲的米蘭諾（Stefano Milano）說：「我們憂喜參半。」

育有3個孩子的他說，可以輕鬆愉快地出門慢跑，讓兒子邀請他的小貴客前來參加慶生會，也能探視雙親，當然令人感到非常開心。但他也很擔心，父母都已年邁，岳父則罹患癌症，他們都是感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的高危險群。

中國湖北省武漢市去年12月爆發新冠肺炎，今年1月23日祭出前所未見的全城封鎖措施，為期76天。數周後，義大利也效法武漢，成為第一個宣布全境封鎖的西方民主國家，以對抗這波疫情。

新冠肺炎迄今已在義大利奪走2萬8884條人命，是病歿人數最多的歐洲國家，未來恐怕還會有數千人喪命。

封城抗疫導致經濟停擺，造成重大損失，義大利經濟料將大幅萎縮，恐見到1930年代全球大蕭條以來最慘烈的狀況；義大利去年是歐元區第3大經濟體。

義大利一半勞動力正在領取國家補助，另一半勞工說，他們擔心自己將會失業。

一項民調顯示，62%的義大利人認為，他們需要心理支援，才能面對「解封後」世界。

社會學家狄亞曼蒂（Ilvo Diamanti）投書「共和報」（La Repubblica）說：「長夜漫漫，幾乎看不見地平線露出曙光。若要說有什麼不同，那就是我們正逐漸習慣在黑暗中前行。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

© 2020 AFP