研究：德國新型冠狀病毒感染者約1/5無癥狀

(法新社柏林4日電) 一項針對德國小鎮岡格爾特疫情所做的研究今天公布結果,顯示2019冠狀病毒疾病(COVID-19)感染者中,約1/5沒有任何癥狀。這種情況可能對抗疫措施構成衝擊。

研究人員訪問並篩檢德國西部岡格爾特鎮(Gangelt)405戶共919人。這座市鎮在一對染疫夫婦前去參加嘉年華後,淪為德國最大型群聚感染地之一。

研究人員進行抗體和感染檢測後發現,岡格爾特鎮已有15%人口感染過病毒,死亡率0.37%。這項研究據此預估,全德國可能已有180萬人染疫,比官方公布的確診數多10倍。

更重要的是,這項研究也顯示,無癥狀感染者比率達22%。

研究共同作者、波昂大學(University of Bonn)保健與公衛研究所(Institute for Hygiene and Public Health)負責人艾克斯納(Martin Exner)說:「實際上每5人中就有1人感染後未出現明顯癥狀。這顯示運用可辨識的疾病癥狀,無法很可靠地確認會散發病毒和可能傳染他人的感染者。」

研究人員指出,這種情況凸顯要遏制疾病,保持社交距離和基本衛生措施很重要。

研究專家表示:「我們碰到的每一個據信是健康的人,可能不知不覺中帶有病毒。我們必須意識到此事,並採取相應行動。」這份報告尚未經過同儕審查。

德國已開始鬆綁防疫限制令,允許商家、學校和宗教機構重新開門。然而確保社交距離的規定仍在,德國多數地區仍禁止兩人以上公開集會。

此外在德國各地,搭乘大眾運輸工具和前往商店也須配戴口罩。商家還在地上標記,要客人彼此保持至少1.5公尺距離。

© 2020 AFP