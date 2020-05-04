趁伊拉克防疫及政局危機 伊斯蘭國勢力捲土重來

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（法新社巴格達4日電） 伊拉克近期攻擊事件頻傳，包括2日造成10名戰士死亡。專家指出，伊拉克境內伊斯蘭國（IS）殘餘勢力正利用疫情、聯軍撤離和伊拉克政壇衝突等情勢，趁機擴大發動致命攻擊。

伊拉克雖在2017年年底宣告擊潰聖戰士組織伊斯蘭國，但伊斯蘭國的潛伏勢力仍在伊拉克偏遠的北部和西部地區殘存，當地安全漏洞使得伊斯蘭國能偶爾發動攻擊。

不過，伊斯蘭國2日清晨在伊拉克首都巴格達北方薩拉赫丁省（Salahuddin）發動的多點伏擊，釀成10名伊拉克民兵戰士死亡，成為近期最血腥的一場攻擊。觀察家表示，這顯示IS的攻擊策略再度升溫，但還有機會控制。

伊拉克安全單位消息人士告訴法新社，IS的攻擊行動4月初開始明顯增加，包括埋設爆裂物、對巡邏警察開火，並對村莊發射迫擊炮和火箭。

伊拉克安全專家哈希米（Hisham al-Hashemi）表示：「（IS的）戰鬥行動已來到好一段時間未見的程度。」他說，IS戰士以荒廢的村莊為據點，朝都市推進；一方面試圖重建資金來源管道、走私路線和藏身處，另方面鎖定攻擊當地基礎設施和官員，以製造恐慌。

2日發生攻擊的數天前，伊拉克北部基爾庫克省（Kirkuk）的情治單位總部外也發生自殺炸彈攻擊，造成4人受傷，伊斯蘭國宣稱犯案。基爾庫克省一名情報官員表示，伊斯蘭國4月在當地攻擊行動是3月的3倍多。

伊斯蘭國擴大進攻，一部分可能和伊拉克安全部隊被派往執行全國防疫封城措施有關。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，伊拉克累計有2296人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中97人死亡。

巴格達東北方城市巴古拜（Baquba）一名部落領袖賈班（Adnan Ghadban）表示：「IS戰士利用安全部隊忙於執行宵禁，開始比以前明顯更自由移動。」

伊斯蘭國還可能趁伊拉克政治陷入僵局而擴大搗亂。巴格達主要領袖目前專註對數項議題進行激烈討論，包括籌組新政府、油價崩跌及和庫德族自治當局之間的預算爭執。

此外，伊拉克情勢分析家拉格希夫（Abu Raghif）和基爾庫克省的情報官員指出，以美國為首的聯軍在伊拉克的7500名駐軍撤離不少人員，也促使伊斯蘭國增加攻擊行動。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP