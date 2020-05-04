連17天無本土案例 越南學童停課3個月後複課

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（法新社河內4日電） 越南連17天未傳2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土確診病例之後，數以百萬計學童今天重返校園。

越南4月底放寬社交距離措施，現在又做出讓學童複課的決定。專家表示，越南防疫有成，歸因於大規模隔離以及擴大追蹤接觸者等果斷的因應措施。

河內西區一所學校的國中生乖乖排隊量體溫，接着再進入校園。這是3個多月來他們首次進校。

11歲的範英傑（Pham Anh Kiet, 譯音）說：「我開心又興奮，因為在家好無聊。」

他說，「我戴了口罩還量了體溫，覺得很安全，我不怕被感染」，講完這段話沒多久，他馬上抓了個同學敘起舊來。

12歲的陳登玉英（Tran Dang Ngoc Anh, 譯音）則說很想念朋友和老師，也很開心可以回到校園，但「教室里要戴口罩」讓她有點不安。

越南全國學齡兒童和大學生共約2200萬人，1月底停課之後，一些學童上周重返學校，但包括小學生和幼稚園學童在內，其他學生則得再等候進一步通知。

大學院校先前已開始逐步複課。

根據官方統計，越南全國確診僅271例，且無死亡病例。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2020 AFP