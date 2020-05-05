冠狀病毒疾病疫情全球逾25萬死 確診359萬例

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（法新社巴黎5日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至台灣時間今晚7時，全球至少25萬1512人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，確診達359萬5970例。

疫情已擴散至195個國家及地區，但至少110萬4600 人被視為已康復。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計6萬8934人病故，確診達118萬634例，至少18萬7180人已康復。

義大利是死亡人數僅次於美國的災情慘重國家，境內累計2萬9079人病故，確診達21萬1938例。

疫情重災國還包括英國（2萬8734死，19萬584例確診）、西班牙（2萬5613死、21萬9329例確診）、法國（2萬5201死，16萬9462例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4633死和8萬2881例確診。

目前歐洲累計確診158萬3788例，14萬5612死；美國和加拿大累計確診124萬1406例，7萬2897死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診27萬2061例，1萬4415死；亞洲累計確診25萬2541例，9506死；中東地區累計確診19萬1152例，7115死；非洲累計確診4萬6857例，1843死；大洋洲累計確診8174例，124死。

© 2020 AFP