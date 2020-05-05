印度包機包船展開撤僑

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（法新社新德里5日電） 印度政府表示，印度已着手展開「大規模」撤僑行動，徵召客機和海軍船艦，接運受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而滯留海外的數以萬計公民。

印度是全世界實施最嚴格限制措施的國家之一，政府於3月底禁止所有航班入境，讓許多勞工和學生被迫滯留外地。

一名國防部發言人告訴法新社，兩艘船艦正開往馬爾地夫和阿拉伯聯合大公國（UAE）。阿聯有330萬印度人，約佔總人口的30%。

政府聲明表示，今天開始以班機撤僑，印度駐外大使館和高級專員公署負責列出要撤回的印度公民名單。

聲明提到撤回的印度公民將必須支付費用，但並未詳加說明。這些公民返國後將接受14天隔離檢疫，聲明又說：「14天後將進行篩檢，並將根據健康方針採取進一步行動。」

印度在杜拜的領事館表示，光是他們就收到將近20 萬筆撤僑申請，鑒於印度政府承擔龐大的撤僑任務，領事館在推特上呼籲各界保持「耐心和合作」。

石油資源豐沛的阿拉伯聯合大公國仰賴數百萬名外國移工，這些移工大多來自印度、巴基斯坦、尼泊爾和斯里蘭卡，其中許多人棲身在骯髒帳篷營地，距離燈火輝煌的繁華都市非常遙遠。

© 2020 AFP