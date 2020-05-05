各國陸續解封抵銷美中緊張升溫利空 亞股多收高

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（法新社香港5日電） 部分國家進一步放寬防疫封鎖措施，提振投資人信心，抵銷美國和中國之間緊張關係升溫的利空衝擊，帶動亞洲股市今天多收高。美中緊張升級，引發部分人士擔心兩國貿易戰將再起。

全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數突破25萬人，確診近360萬例，不過，有鑒於疫情出現趨緩跡象，歐洲和亞太地區部分國家，以及美國部分州政府開始允許一些商家恢復營業。

各國逐步解封激勵股市上漲，帶動部分地區股市自昨天重挫後回彈，但市場仍維持謹慎態度，因擔心會爆發第二波疫情，同時交易者預期受重創的經濟要花上很長時間才會復原。

香港股市收盤上漲1.1%，因有消息指出，香港將解除部分限制措施，使投資人信心大增，忽略經濟數據疲弱的利空。數據顯示，香港第1季經濟面臨有史以來最嚴重萎縮，同時正經歷2009年全球金融危機以來最長衰退期。

雪梨股市收盤上漲1.6%。新加坡股市上揚0.3%。台北股市收漲0.5%。吉隆坡和馬尼拉股市也雙雙收紅。

雖然有數據顯示，印尼第1季經濟成長速度是近20年以來最慢，但雅加達股市今天終場上漲0.5%。

但曼谷股市收盤下挫1.8%。東京、首爾和上海股市今天逢假期休市。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2020 AFP