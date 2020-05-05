對付新型冠狀病毒 荷蘭研究人員發現新抗體

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（法新社巴黎5日電） 荷蘭研究人員發現，有一株抗體在實驗室測試中可阻止新型冠狀病毒感染細胞，科學家表示，這株抗體或許有助於開發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）療法。

根據刊登在線上期刊「自然通訊」（Nature Communications）的研究，這株抗體可以中和病毒，研究報告作者說，此抗體為預防或治療2019冠狀病毒疾病提供可能性。

此抗體還沒有進行動物或人體試驗。

荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）以及鹿特丹伊拉斯莫斯醫學中心（Erasmus Medical Centre）的研究人員，把包括會導致嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）與中東呼吸癥候群（MERS）等不同冠狀病毒的純化後棘蛋白（spike protein），注射入擬人化老鼠（humanized mice）細胞來感染細胞。

這種類似免疫過程使細胞產生中和抗體，研究人員純化此抗體並拿來測試會引發2019冠狀病毒疾病與SARS的病毒。

結果其中一株抗體能阻擋SARS病毒和2019冠狀病毒感染細胞。

評論這項研究的觀察家警告，想知道這株新發現的抗體用來治療能否奏效，還有很長的路要走。

英國華瑞克醫學院（Warwick Medical School）榮譽臨床講師吉爾（James Gill）說：「只因為我們在實驗室培養皿的一群細胞中發現一株可以中和病毒的抗體，並不代表我們可預期在病人身上也會出現相同反應。」

但吉爾形容這個發現「非常有希望。」

© 2020 AFP