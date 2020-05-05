普立茲獎名單公布 紐時大贏家

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（法新社紐約4日電） 美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）2020年得獎名單今天出爐，紐時贏得3獎成為大贏家。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，普立茲獎主席甘尼迪（Dana Canedy）在自家客廳透過網路公布得主，有別於以往在紐約哥倫比亞大學的頒獎典禮上宣布名單。

「紐約時報」（The New York Times）拿下3獎，包括記者羅森塔爾（Brian M. Rosenthal）贏得調查報導獎，他揭露紐約市計程車業的掠奪性貸款問題，占弱勢的運將便宜。

紐時團隊也以俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權系列報導拿下國際報導獎。紐時記者韓納-瓊斯（Nikole Hannah-Jones）以黑奴角度看美國起源的文章贏得評論獎。

路透社以報導香港反送中示威的照片，榮獲突發新聞攝影獎。

肯塔基州「路易斯維爾新聞報」（Louisville Courier-Journal）以州長貝文（Matt Bevin）卸任前特赦數百人的報導，拿下突發新聞獎。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）團隊以地球極端氣溫效應的系列報導，抱回解釋性報導獎。

「巴爾的摩太陽報」（Baltimore Sun）以報導市長和轄下公立醫院體系之間的財務關係，奪得地方報導獎。

全國報導獎有兩個得主，一是非營利新聞機構ProPublica報導美國海軍在太平洋一連串事故；另一是「西雅圖時報」（The Seattle Times）報導波音（Boeing）737 MAX飛機設計缺陷。

「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）和ProPublica共同獲得公共服務獎，他們報導多為原住民的阿拉斯加州村莊性暴力猖獗，1/3村莊沒有警察保護，執法形同虛設。

「紐約客周刊」（The New Yorker）的陶布（Ben Taub）以古巴關達那摩灣獄警與遭刑求的俘虜逐漸發展友誼的故事，榮獲專題報導獎肯定。

美聯社憑藉呈現印度取消克什米爾半自治地位後的人民生活情景，贏得專題攝影獎。

© 2020 AFP