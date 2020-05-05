韓國職棒閉門開打 球員不得擊掌吐口水

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社首爾5日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，全球職業體育賽事陷入停擺。不過，隨着韓國職棒新賽季今天開打，足球、高爾夫球很快也將在國際矚目中重啟賽事。

韓國職棒（KBO）今天開幕，不過球迷無緣參與今天開打的5場賽事，現場也實施嚴格健康狀態檢查及防疫措施，選手除須在賽前測量2次體溫，在比賽場地及選手休息區之外都必須戴着口罩，同時被要求避免握手、擊掌，也不能吐口水。

今天5場比賽包括去年總冠軍鬥山熊對LG雙子、SK飛龍對韓華鷹、三星獅對NC恐龍、KT巫師對樂天巨人、起亞虎對培證英雄。

不過，好不容易迎來開幕戰的韓職首日賽事並不那麼順利，根據KBO官網，三星獅對NC恐龍、KT巫師對樂天巨人之戰分別因雨延後33及73分鐘，起亞虎對培證英雄則因鄰近球場民宅失火宣布暫停，19分鐘後已複賽。

疫情讓全球體育界陷入荒蕪，球迷只能湊合著看看電視台重播的過去賽事，韓職重啟賽事將為其注入活水。而在10個海外地區電視台力爭韓職賽事轉播權同時，體育電視頻道ESPN公告，將為美國渴求棒球直播的球迷，每周轉播6場韓職賽事。

韓國是中國之外最早爆發嚴重疫情的國家之一，多項職業體育賽事被迫暫停或延後賽季。但在大規模的「追蹤、篩檢與治療」措施下，韓國已明顯控制住疫情。

除韓職之外，原定在2月但因疫情延期的韓國職業足球K聯賽開幕將在8日登場，由蟬聯3季冠軍的全北現代（Jeonbuk Hyundai Motors FC）對上韓國足協杯（FA Cup）常勝軍水原三星藍翼（Suwon Samsung Bluewings）。

韓國女子職業高爾夫（KLPGA）賽事5月14日將在首爾東邊的楊州登場，由世界排名第6的金世��對上世界排名第10的李晶恩。

© 2020 AFP