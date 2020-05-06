亞馬遜紐約倉庫員工 染冠狀病毒不治

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（法新社紐約5日電） 美國電子商務巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天表示，先前有職員跳出來要求提供更多防疫措施的紐約州倉庫，有一名員工因為感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病逝。

亞馬遜發言人萊萬多斯基（Lisa Levandowski）在寄給法新社的電子郵件聲明中說：「我們位於紐約州史塔登島（Staten Island）的倉庫有一名同事過世，我們對此深感悲痛。我們向他的家人與親友表示哀悼，並對他的同事提供支援。」

在全球各地實施禁足令等防疫管控措施時，亞馬遜成為民眾得以維持生活的管道，為了滿足持續增加的需求，亞馬遜正在增聘約17萬5000名新員工。

不過，亞馬遜也遭到倉儲員工與運動人士抗議，他們聲稱亞馬遜沒有做足防疫措施，上周有數十名示威人士在史塔登島倉庫外頭抗議。

亞馬遜員工史莫斯（Christian Smalls）在組織倉儲員工罷工行動後遭到開除，紐約州檢察長詹姆士（Letitia James）3月要求展開調查。

史莫斯聲稱亞馬遜沒有採取預防措施，保護倉儲員工免於感染2019冠狀病毒疾病，並說倉庫內已約有50到60名員工染病。

亞馬遜表示，史莫斯在接觸到感染患者後還上班，違反公司隔離規定，因此遭到解僱。亞馬遜堅稱，已投資資金保護員工，並說史塔登島上的倉庫感染率遠低於社區感染率。

紐約州是美國疫情最嚴重的州，確診病例超過32萬例，死亡病例約有2萬例。

亞馬遜副總裁布瑞（Tim Bray）昨天表示，有3名職員對倉庫防疫做法表達不滿，之後全數遭到開除，他已辭職以示抗議。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP