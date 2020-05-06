全球冠狀病毒疾病逾25萬7000死 超過367萬例確診

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少25萬7687人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例超過367萬5860例。

目前疫情蔓延到195個國家及地區，至少有113萬8800人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計7萬1078人病故，累計確診數達120萬4475例，至少18萬9791人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計2萬9427人病故，確診達19萬4990例。

其他疫情重災區還包括義大利（2萬9315死，21萬3013例確診）、西班牙（2萬5857死，22萬325例確診）、法國（2萬5531死，17萬551例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4633死，累計8萬2883例確診。

從區域來看，歐洲累計確診160萬9203例，14萬8068死；美國和加拿大累計確診126萬6435例，7萬5199 死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診28萬6837例，1萬5413死。

亞洲累計確診25萬9469例，9754死；中東地區累計確診19萬6826例，7220死；非洲累計確診4萬8897例，1909死；大洋洲累計確診8202例，124死。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）

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